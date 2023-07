Rülke als FDP-Fraktionschef bestätigt

Bitte aktivieren Sie Javascript

FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke ist im Amt bestätigt worden. Bei den Zwischenwahlen zum Vorstand bis zur Landtagswahl 2026 erhielt er am Dienstag 16 von 18 Stimmen bei zwei Enthaltungen, wie die Fraktion mitteilte. »Ich bedanke mich für das Vertrauen und tue alles, um die FDP 2026 in Baden-Württemberg an die Regierung zu führen«, sagte Rülke. Ebenfalls im Amt bestätigt wurden als stellvertretender Fraktionsvorsitzender und Parlamentarischer Geschäftsführer Jochen Haußmann sowie als weitere stellvertretende Vorsitzende Timm Kern, Nico Weinmann und Julia Goll.