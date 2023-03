Aktuell Land

Rückschlag: Waldhof verliert gegen Osnabrück

Der SV Waldhof Mannheim hat in der 3. Fußball-Liga einen heftigen Rückschlag im Aufstiegsrennen erlitten. Die Mannheimer kassierten am Samstag beim 0:2 (0:1) gegen den VfL Osnabrück die zweite Heimniederlage der Saison und haben den Anschluss an die Aufstiegsplätze zunächst verloren. Vor 12.046 Zuschauern war die Mannschaft von Trainer Christian Neidhart ihrem Kontrahenten klar unterlegen und verlor verdient.