Rückkehr zum VfB? - Bobic: Aktuell nicht in der Planung

Auch wenn der Kontakt zu seinem Ex-Club nicht abgerissen ist, sieht sich Fußball-Manager Fredi Bobic nicht vor einer Rückkehr zum VfB Stuttgart. »Ich habe einen sehr guten Draht zu meinem Jugend- und Lieblingsclub. Ich habe 15 Jahre da erlebt als Jugend- und Profispieler und genauso in der Funktion des Sportvorstandes«, sagte Bobic bei Bild-Live am Sonntag. »Aber das bedeutet nicht, dass ich noch mal zurückkehre. Aktuell ist es in der Planung nicht so drin.« Bobic war zuletzt bis Ende Januar für Hertha BSC tätig. Stuttgart sucht im Moment einen neuen Sportvorstand.