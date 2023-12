Aktuell Land

Rückkehr zu neunjährigem Gymnasium: Land sieht offene Fragen

Vor einer Rückkehr zu einer modernisierten Form des neunjährigen Gymnasiums in Baden-Württemberg sieht die Landesregierung noch viele ungeklärte Fragen. »Wir müssen die Frage der Bildungspläne klären«, sagte die Staatssekretärin im Kultusministerium, Sandra Boser (Grüne), am Donnerstag im Landtag in Stuttgart. Bisher gebe es keinen Bildungsplan für G9, die bisherigen Modellgymnasien unterrichteten nach bestimmten Formen des G8-Bildungsplanes. Zudem gebe es Forderungen nach zusätzlichen Unterrichtsfächern, etwa mehr Informatik oder einer Stärkung der Gesellschaftswissenschaften. »Dazu konträr steht die zentrale Forderung, den Kindern mehr Zeit zu geben«, sagte Boser.