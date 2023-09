Aktuell Land

Rückgang der Lebenserwartung im Südwesten geringer

Der Rückgang der Lebenserwartung seit Beginn der Corona-Pandemie fällt in Baden-Württemberg geringer aus als im Rest Deutschlands. Laut aktuellen Berechnungen des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung (BiB) sank die Lebenserwartung zwischen 2019 und 2022 hierzulande bei Männern um rund 0,3 Jahre auf 79,53 Jahre und bei Frauen um rund 0,5 Jahre auf 83,76 Jahre. Der Schnitt aller Länder liegt für Männer bei minus 0,8 Jahren und für Frauen bei minus 0,7, wie das Institut am Mittwoch in Wiesbaden berichtete.