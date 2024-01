Aktuell Land

Rückbau von zerstörtem Schleusentor beginnt am Montag

In Iffezheim (Landkreis Rastatt) soll an diesem Montag der Rückbau eines zerstörten Obertores an der Rheinschleuse beginnen. Das teilte das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) Oberrhein am Wochenende mit. Seit einem Unfall ist die Rheinschleuse nur noch über eine der zwei Schleusenkammern befahrbar, was zu Wartezeiten beim Schiffsverkehr führen kann.