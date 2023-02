Bitte aktivieren Sie Javascript

Beamte des Polizeireviers Donaueschingen hätten den Mann am frühen Mittwochmorgen auf einem Fahrrad angehalten und kontrolliert. In seinen Satteltaschen hatte er diverses Einbruchswerkzeug, wie etwa eine Akku-Flex. Der Mann wurde festgenommen und sitzt seither in Untersuchungshaft.

PM Polizei