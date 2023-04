Aktuell Land

»Querdenken«-Gründer Ballweg startet Petition für Gefangene

Nach seiner Freilassung aus der Untersuchungshaft hat »Querdenken«-Initiator Michael Ballweg eine Petition für Gefangene gestartet. Es gehe um einen Ausgleich für erschwerte Haftbedingungen durch Corona-Maßnahmen und eine Rückkehr zum Normalbetrieb in Gefängnissen, sagte der 48-Jährige am Sonntag bei einer Kundgebung nahe der Justizvollzugsanstalt Stuttgart-Stammheim, die er am 4. April unter Auflagen hatte verlassen dürfen.