Qualifikation der Skispringerinnen abgesagt

Wegen technischer Probleme beim Datendienstleister ist die Qualifikation der Skispringerinnen zum Weltcup in Hinterzarten abgesagt worden. Die Qualifikation, die am Freitag für 16.00 Uhr geplant war, war zunächst mehrfach verschoben worden und soll nun an diesem Samstag vor dem Wettkampf nachgeholt werden. Der Wettkampf ist für 16.00 Uhr angesetzt.