Wegen des heranrauschenden Gegenverkehrs habe der Mann dann nach rechts gelenkt, sei gegen das Auto geprallt und nach rechts in den Straßengraben abgewiesen worden. Der Quadfahrer knallte dort in ein Straßenschild und überschlug sich mehrmals. Ein Rettungswagen brachte ihn mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus, wo er schließlich starb. Die Kreisstraße 1683 musste wegen des Unfalls am vorübergehend voll gesperrt werden.

PM Polizei