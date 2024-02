Aktuell Land

Putin-Kritiker Schischkin hält Schillerrede in Marbach

Der in Russland geborene Schriftsteller Michail Schischkin wird die nächste Schillerrede des Deutschen Literaturarchivs in Marbach (Kreis Ludwigsburg) halten. Der 63-Jährige, der seit rund 30 Jahren in der Schweiz lebt, soll am 10. November sprechen. Er sei der einzige Autor, der mit den drei wichtigsten Literaturpreisen Russlands ausgezeichnet worden sei, lobte Literaturarchiv-Direktorin Sandra Richter den als stark regierungskritisch bekannten Autor.