»Pure Emotionen«: Freiburger feiern Pokal-Sensation

Der Sport-Club hatte zum ersten Mal überhaupt ein Pflichtspiel in München gewonnen. »Es ist ein schöner Abend, toll, aber wir brauchen es auch nicht überbewerten«, sagte Trainer Christian Streich, der zum zweiten Mal in Folge mit seinem Club im Halbfinale steht, in der ARD. Vor einem Jahr hatte Freiburg sogar das Endspiel erreicht, dieses aber gegen RB Leipzig verloren. »Unfassbar. Pokal-Viertelfinale in München, da sind nicht viele weiterkommen. Viel Schöneres kannst du im Pokal nicht machen«, sagte Eggestein.

