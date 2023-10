Aktuell Land

Pur Musical »Abenteuerland« feiert in Düsseldorf Premiere

Das Musical »Abenteuerland« mit den Hits der Popgruppe Pur feiert an diesem Sonntag in Düsseldorf Weltpremiere. Insgesamt werden 30 Pur-Stücke im Musical zu hören sein. Vor der Premiere zeigten sich die Bandmitglieder Hartmut Engler (61), Rudi Buttas (68) und Joe Crawford (60) am Freitag sichtlich gerührt.