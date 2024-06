Public Viewing in Bad Säckingen abgesagt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Auch in Bad-Säckingen im Landkreis Waldshut-Tiengen ist ein Public Viewing witterungsbedingt abgesagt worden. Grund seien die Wetterlage mit vorhergesagtem Gewitter, Starkregen und Hagel, teilte die Polizei am Samstag mit. Die Veranstaltung sollte im Schlosspark der Stadt stattfinden. In ihrer Mitteilung bat die Polizei, auf einen Besuch dort zu verzichten.

Zuvor hatte bereits Freudenstadt nach Rücksprache mit dem Deutschen Wetterdienst (DWD) und der Feuerwehr sein Public Viewing abgesagt. Meteorologen des DWD rechnen im Westen Baden-Württembergs am Samstagabend mit Orkanböen, Großhagel und Regenmassen.

