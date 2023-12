Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein 61-Jähriger soll einen Zimmerbrand in einer psychiatrischen Klinik in Mannheim verursacht haben - 15 Menschen wurden anschließend aus dem Gebäude gebracht. Der Mann habe in der Nacht zum Montag vermutlich ein Kleidungsstück angezündet, sagte ein Polizeisprecher. Verletzt wurde demnach niemand. Der 61-Jährige kam jedoch vorsorglich in ein Krankenhaus, wie die Feuerwehr berichtete. Die Polizei ermittelt.