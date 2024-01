Aktuell Land

Prozessbeginn gegen mutmaßlichen Geiselnehmer am 5. Februar

Der Prozess um die spektakuläre Geiselnahme in einer Karlsruher Apotheke beginnt am 5. Februar. Wie ein Gerichtssprecher am Dienstag sagte, sind vor dem Landgericht Karlsruhe mehrere Verhandlungstage geplant; ein Urteil gegen den 21 Jahre alten Beschuldigten könnte frühestens am 29. Februar gesprochen werden. Dem Mann wird erpresserischer Menschenraub in Tateinheit mit Geiselnahme und Freiheitsberaubung sowie versuchte, besonders schwere räuberische Erpressung vorgeworfen.