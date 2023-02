Aktuell Land

Prozess um Frauenleiche: Schöffe »verschwitzt« Auftakt

Der Auftakt zum Mordprozess um eine Frauenleiche in Stuttgart ist unterbrochen worden. Ein Schöffe habe den Termin »verschwitzt« und sei am Bodensee gewesen, sagte der Richter am Mittwoch. Der 33 Jahre alte Angeklagte kam aus diesem Grund nicht zu Wort. Die Verhandlung werde am 1. März (9.00 Uhr) fortgesetzt, hieß es.