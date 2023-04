Aktuell Land

Protestkundgebung gegen Streckensperrungen der Bahn

Ein Bündnis aus Umweltverbänden, Gewerkschaften und Parteien hat am Freitag in Stuttgart gegen die von der Deutschen Bahn geplanten Streckensperrungen demonstriert. Die Initiatoren legen nach Angaben eines Sprechers Wert darauf zu betonen, dass das Bündnis breit aufgestellt sei und keineswegs nur aus Stuttgart-21-Gegnern bestehe. Sie alle eine die Befürchtung, dass es bei den anstehenden Sperrungen zu einem Chaos beim Schienenverkehr und auf den Straßen kommen werde. Auch treibt sie die Angst um, dass Pendler nicht an ihre Arbeitsstelle im Großraum Stuttgart kommen könnten. Nach Angaben der Veranstalter nahmen Hunderte Menschen an der Kundgebung teil.