Protestaktion auf dem Rhein vor dem Ölhafen beendet

Die Polizei hat am Mittwoch eine Protestaktion von Klimaaktivisten der Letzten Generation vor dem Ölhafen in Karlsruhe beendet. Die zwölf Demonstranten hatten sich mit Kajaks an der Einfahrt zur Raffinerie positioniert und den Durchfahrtsbereich zum Rhein blockiert, wie die Polizei mitteilte. Dabei zeigten sie ein großes Schild mit der Aufschrift »Stop - wegen Klimakatastrophe geschlossen«. Am Nachmittag löste die Polizei die Demonstration auf.