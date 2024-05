Aktuell Land

Propalästinensische Demo an der Universität Freiburg

An der Universität Freiburg hat es am Dienstag eine propalästinensische Demonstration gegeben. Polizeiangaben zufolge nahmen rund 30 Menschen teil. Sie verteilten Flugblätter, sangen Sprechchöre und schwenkten Fahnen und Transparente, wie eine Polizeisprecherin sagte. Nach einigen Stunden löste sich die Versammlung auf. Die Universität Freiburg hat nach eigenen Angaben erst kurz vor Beginn der Demonstration davon Kenntnis erlangt. An den anderen Universitäten in Baden-Württemberg kam es am Dienstag zu keinen propalästinensischen Aktionen, wie diese mitteilten.