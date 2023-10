Aktuell Land

Projekt zu Long Covid bei Kindern und Jugendlichen

Im Oktober startet ein Modellprojekt der Universitätskinderkliniken in Freiburg, Heidelberg, Tübingen und Ulm, das die Versorgung von Kindern und Jugendlichen mit Long Covid verbessern soll. Das kündigte Gesundheitsminister Manne Lucha (Grüne) am Sonntag in Stuttgart an.