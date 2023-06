Wasser spritzt aus einem Springbrunnen, der unmittelbar am Ufer des Bodensees steht.

Bitte aktivieren Sie Javascript

Am Montag könnte es in der Südosthälfte des Landes vereinzelt schauern oder gewittern, teilten die Fachleute aus Offenbach am Sonntag mit.

Der Dienstag soll generell trocken bleiben, während am Mittwoch Schauer im Norden sowie im Bergland möglich seien. Auch lokale Gewitter seien nicht ausgeschlossen.

Mitteilung