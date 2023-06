Aktuell Land

Profi-Chef Rosen rückt in Hoffenheim in Geschäftsführung auf

Alexander Rosen rückt beim Fußball-Bundesligisten TSG 1899 Hoffenheim in die Geschäftsführung auf. Wie die Kraichgauer am Freitag mitteilten, bildet der Profichef gemeinsam mit Jan Mayer und Denni Strich das Führungstrio. Damit vollziehe der Club den überfälligen Schritt, die sportliche Verantwortung direkt in der Vereinsspitze zu verankern, hieß es in der Vereinsmitteilung.