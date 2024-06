Aktuell Land

Probleme mit Wasserversorgung in Rudersberg nach Unwetter

Nach Überschwemmungen gibt es in der Gemeinde Ruderbergs im Rems-Murr-Kreis Probleme mit der Wasserversorgung. Wegen Beschädigungen der Infrastruktur durch das Unwetter sei die Kapazität des Rohrleitungssystems derzeit erschöpft, teilte die Integrierte Leitstelle Rems-Murr am Montag mit. In den Ortsteilen Asperglen und Krehwinkel sei die Versorgung unterbrochen. Man bitte alle Bürgerinnen und Bürger, Wasser zu sparen und nur für lebensnotwendige Maßnahmen zu nutzen, hieß es weiter. Zudem müsse das Wasser abgekocht werden, bevor es zum Trinken oder in der Küche verwendet werden könne.