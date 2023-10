Aktuell Land

Pro-palästinensische Demo in Karlsruhe

In Karlsruhe haben sich am Dienstagabend etwa 70 Menschen zu einer laut Polizei pro-palästinensischen Kundgebung versammelt. Die Veranstaltung in der Innenstadt begann ohne besondere Zwischenfälle, wie ein Polizeisprecher auf Anfrage sagte.