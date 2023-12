Aktuell Land

Preisgekrönter Zuchthase gestohlen

Ein Unbekannter hat einen preisgekrönten Zuchthasen gestohlen und stattdessen einen anderen Hasen in den Käfig gesetzt. Die Hintergründe des ungewöhnlichen Diebstahls in der Marktgemeinde Schopfloch (Kreis Ansbach) nahe der baden-württembergischen Grenze waren zunächst unklar, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.