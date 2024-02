Aktuell Land

Prügelei zwischen mehreren Menschen: Sieben Verletzte

Mehrere Menschen haben in Fichtenau (Kreis Schwäbisch Hall) am Montagabend aufeinander eingeschlagen. Beamte konnten zunächst sieben Leichtverletzte ausfindig machen, wie ein Sprecher der Polizei am Dienstag sagte. Ein Mensch sei mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht worden. Bei den Streithähnen habe es sich laut Sprecher »breit gemischt« um Menschen im Alter von 17 bis 66 Jahren gehandelt.