Prömel und Kramaric drängen in Hoffenheimer Startelf

Vor dem Bundesliga-Spiel der TSG 1899 Hoffenheim gegen den VfL Bochum ist das Gedränge um die Mittelfeldplätze beim Tabellensechsten groß. Zur Partie am Freitagabend (20.30 Uhr/DAZN) kehrt der zuletzt gesperrte Grischa Prömel in den Kader zurück. Zudem ist Florian Grillitsch wieder fit. Anton Stach und Talent Umut Tohumcu standen bei der Niederlage in Mönchengladbach in der Startelf, in der auch Andrej Kramaric erwartet wird. Der Kroate war beim 1:2 am vergangenen Wochenende erst nach einer Stunde eingewechselt worden.

»Flo ist definitiv eine Option«, sagte Trainer Pellegrino Matarazzo bei der Pressekonferenz am Mittwoch. Kramaric, Prömel, Stach und Tohumcu seien alle in guter Form. In der Abwehr hat der 46-Jährige hingegen nicht so viele Möglichkeiten: Kevin Akpoguma muss seine Gelbsperre absitzen. Zudem ist der Einsatz von Ozan Kabak (Beckenprellung) fraglich.

Eine Alternative könnte Neuzugang Attila Szalai sein. Der Ungar war im Sommer für eine Ablöse von etwa zwölf Millionen Euro von Fenerbahce Istanbul gekommen, konnte aber bisher selten überzeugen. Matarazzo lässt jedoch nichts auf den Verteidiger kommen: »Ich habe selten einen Typ kennengelernt, der so extrem positiv ist.« Szalai gehe auch beeindruckend mit seiner Situation um.

Gegen den Abstiegskandidaten Bochum geht es für die Hoffenheimer darum, die Serie von vier sieglosen Spiele zu beenden. Zudem haben die Kraichgauer erst eines ihrer sechs Heimspiele in Sinsheim gewonnen und enttäuschten dort zuletzt beim 1:1 gegen den FSV Mainz 05.

