Präventionsaktion: Mit einem Wimmelbild gegen Antisemitismus

Das Landeskriminalamt (LKA) will mit einem Wimmelbild an Universitäten und Hochschulen für Antisemitismus und Verschwörungsmythen sensibilisieren. Hintergrund der Präventionsaktion sei ein starker Anstieg antisemitischer Straftaten, den die Polizei seit dem Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober registriert habe, teilte das LKA am Montag mit.