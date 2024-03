Aktuell Land

Präsident der Uni Ulm neuer Chef der Landesrektorenkonferenz

Michael Weber, Präsident der Universität Ulm, wird neuer Chef der Landesrektorenkonferenz (LRK) in Baden-Württemberg. Wie aus einer LRK-Meldung vom Montag hervorgeht, ist mit seiner Stellvertreterin Karla Pollmann - Rektorin der Universität Tübingen - erstmals eine Frau im Vorstand der LRK vertreten. Beide treten ihr Amt am 1. April für zwei Jahre an.