Postzusteller unterschlägt offenbar Tausende Sendungen

Bitte aktivieren Sie Javascript

Die Polizei stellte die Sendungen bei der Wohnraumdurchsuchung in der vergangenen Woche sicher. Die ungeöffneten Briefe sollen im Laufe der Ermittlungen an das Versandunternehmen zurückgegeben werden, damit die rechtmäßigen Empfänger sie erhalten. Zudem will die Polizei nach eigenen Angaben die Adressaten und Absender der geöffneten Post in den kommenden Wochen kontaktieren. Wieso der Mann die Post unterschlagen haben soll und ob ihm nun gekündigt worden ist, konnte eine Polizeisprecherin am Mittwoch nicht sagen.

Pressemitteilung