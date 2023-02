Poschner neuer Chefdirigent des Basler Symphonieorchesters

Bitte aktivieren Sie Javascript

Mit Markus Poschner am Chefpult könne das Symphonieorchester Basel in seiner Position als Leitinstitution in der Musikstadt Basel im Stadtcasino Basel und am Theater Basel weitere Schritte vorwärts machen, sagte Tobit Schäfer, Präsident der Trägerstiftung.

Der designierte Chefdirigent betonte, dass er mit seiner Arbeit an die große Tradition des Orchesters anknüpfen möchte. Bei den zwei gemeinsamen Auftritten mit dem Orchester im Laufe des vergangenen Jahres sei er sei beeindruckt gewesen von der Hingabe und Leidenschaft der Musikerinnen und Musiker.

Poschner hatte 2022 in der Fachwelt international für Furore gesorgt, als er als kurzfristig als Dirigent für die Eröffnungsproduktion »Tristan und Isolde« an den Bayreuther Festspielen eingesprungen war und dabei große Erfolge feiern konnte. Er wurde deshalb auch für die diesjährigen renommierten Festspiele verpflichtet.

