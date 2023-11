Aktuell Land

Porsche investiert 250 Millionen Euro in Stuttgart

Porsche hat 250 Millionen Euro in sein Stammwerk in Stuttgart-Zuffenhausen investiert. Dies teilte die Volkswagen-Tochter am Donnerstag mit. So wurde die bisherige Montage-Linie der zweitürigen Sportwagen bereits im Sommer so umgebaut, dass auf ihr künftig neben den Modellen mit Boxer-Motor auch die elektrischen Sportwagen der nächsten Generation vom Band laufen können.