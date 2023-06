Aktuell Land

Porsche-Aktionäre kritisieren Doppelrolle von Oliver Blume

Aktionärsvertreter haben ihre Kritik an der Doppelrolle von Automanager Oliver Blume bekräftigt. Der 55-Jährige ist Vorstandschef des VW-Konzern und der Porsche AG - und führt damit als einziger Manager zwei Dax-Unternehmen. Damit leisteten sich beide Unternehmen eine »Teilzeit-Führungskraft«, sagte Ingo Speich von der Sparkassen-Fondsgesellschaft Deka Investment bei der Hauptversammlung des Sportwagenbauers in Stuttgart. Er forderte Blume am Mittwoch auf, sich zu entscheiden, wo er dringender gebraucht werde. »Gefährden sie Porsche nicht«, sagte er. »Auch für Sie hat der Tag nur 24 Stunden«.