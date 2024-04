Aktuell Land

Pommes-Fett löst Küchenbrand aus: Zwei Verletzte

Bei einem Küchenbrand in einem Mehrfamilienhaus in Heidelberg sind zwei Menschen verletzt worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, wollte eine 27-Jährige am Freitagabend Pommes zubereiten und hatte dabei das Fett auf der eingeschalteten Herdplatte vergessen. Sie habe vergeblich versucht, das Feuer mit einem Bettlaken zu löschen. Schließlich sei sie mit ihren vier Kindern im Alter zwischen einem und sieben Jahren nach draußen geflüchtet. Ein Nachbar löschte laut Polizei die Flammen mit einem Feuerlöscher. Er und die 27-Jährige kamen leicht verletzt mit Rauchvergiftungen ins Krankenhaus. Die Polizei schätzte den Schaden auf rund 25.000 Euro.