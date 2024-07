Polizistin bei Einsatz nach Türkei-Spiel angegangen

In Heilbronn soll eine Polizistin angegriffen worden sein.

Nach dem verlorenen Viertelfinale der Türkei bei der Fußball-EM gegen die Niederlande soll es laut Polizei in Heilbronn einen tätlichen Angriff auf Einsatzkräfte gegeben haben. Den Angaben nach wurde eine Polizistin geschubst. Zwei Männer seien in Gewahrsam genommen und nach Beendigung der strafprozessualen Maßnahmen auf freien Fuß entlassen worden, teilte die Polizei mit.

Trotz Ausscheidens der türkischen Nationalmannschaft aus dem Turnier hatte es am Samstagabend in Heilbronn einen Autokorso gegeben und Menschen waren in der Stadt zusammengekommen. Laut Polizei kontrollierten Beamte zwei Frauen, die Pyrotechnik gezündet haben sollen. Zwei Männer solidarisierten sich mit den Frauen, wie ein Polizeisprecher sagte. Entgegen mehrfacher Aufforderung hätten die beiden Männer sich nicht entfernt und die Kontrollmaßnahmen gestört. Einer der Männer habe eine Polizistin geschubst, sagte der Sprecher.