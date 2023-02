Aktuell Land

Polizisten verprügelt: Verdächtige polizeibekannt

Die drei Männer, die einen Polizisten in Ulm brutal niedergeschlagen haben, sind für die Ermittler keine Unbekannten. Sie seien in der Vergangenheit mehrfach strafrechtlich in Erscheinung getreten und polizeibekannt, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Donnerstag mit. Nähere Angaben wurden auf Nachfrage nicht gemacht. Die Verdächtigen machten bislang keine Angaben zu der Tat. Die Frage des Motivs und ihre Beziehungen untereinander müssten nun geklärt werden.