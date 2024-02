Aktuell Land

Polizisten finden mehr als drei Kilogramm Kokain in Auto

Grenzbeamte haben bei der Kontrolle eines Autos in Schwaben über drei Kilogramm Kokain gefunden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wurde der Wagen mit zwei Männern an Bord am Dienstag auf einer Rastanlage an der Autobahn 7 bei Dietmannsried (Landkreis Oberallgäu) kontrolliert. Dabei hätten die Beamten in einem Hohlraum mehrere Pakete mit Drogen gefunden. Polizisten nahmen den 23-jährigen Fahrer und seinen 29-jährigen Mitfahrer vorläufig fest.