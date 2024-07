Polizisten durch Pyrotechnik nach EM-Spiel verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Zwei Polizeibeamte wurden durch Pyrotechnik in und um Karlsruhe nach dem EM-Spiel Türkei gegen Österreich leicht verletzt. Eine Polizistin wurde durch gezündete Feuerwerkskörper am Auge verletzt, wie die Polizei mitteilte. In Bretten erlitt ein Beamter ein Knalltrauma.

Insgesamt versammelten sich nach dem Spiel Tausende Menschen im Raum Karlsruhe. Rund 1.800 Menschen und rund 400 Fahrzeuge waren rund um den Karlsruher Europaplatz unterwegs. Sowohl in Bretten als auch in Bruchsal und Philippsburg kam laut Polizei Pyrotechnik zum Einsatz. Die Beamten leiteten mehrere Verfahren wegen Verstößen gegen das Sprengstoffgesetz und wegen Körperverletzung ein.