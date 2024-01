Aktuell Land

Polizisten bei Streitschlichtung angegriffen

Polizisten sind am Rande einer Fasnachtsveranstaltung in Schutterwald (Ortenaukreis) angegriffen worden. Die insgesamt zehn Beamten wollten einen Streit zwischen zwei Männern schlichten, die aufeinander losgingen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Als sie die Männer voneinander trennten, soll ein 28-Jähriger einer Polizistin ins Gesicht geschlagen haben. Auch der andere, 26 Jahre alte Beteiligte griff daraufhin Polizisten an.