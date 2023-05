Aktuell Land

Polizist unterrichtet derzeit nicht an Hochschule

Nach Vorwürfen gegen einen Dozenten an der Hochschule der Polizei in Villingen-Schwenningen, unterrichtet der Mann derzeit nicht mehr an der Hochschule. »Der Dozent nimmt aktuell keine Lehrtätigkeit wahr«, teilte die Hochschule für Polizei am Montag auf Nachfrage mit. Man führe gegen den Mann derzeit disziplinarrechtliche Ermittlungen durch, hieß es weiter. Am Wochenende hatten die »Badischen Neuesten Nachrichten« und die »Badische Zeitung« berichtet, dem Mann werde grenzüberschreitendes Verhalten gegenüber Polizistinnen vorgeworfen.