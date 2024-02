Aktuell Land

Polizeiwagen prallt bei Verfolgungsfahrt gegen Kirchenmauer

Ein Streifenwagen ist bei einer Verfolgungsfahrt in Rottweil gegen eine Kirchenmauer geprallt - zwei Beamte sind dabei verletzt worden. Zuvor sei ein bislang unbekannter Autofahrer am Samstagmorgen vor der Streife weggefahren, teilte die Polizei mit. Er sollte kontrolliert werden. Dabei sei der Mann unter anderem über einen Fußweg gefahren. In einer Engstelle fuhr das Polizeiauto den Angaben zufolge gegen die Mauer.