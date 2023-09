Aktuell Land

Polizeipräsident nimmt Beamte nach Vorwürfen in Schutz

Der Polizeipräsident von Mannheim, Siegfried Kollmar, hat seine Beamtinnen und Beamten in Verbindung mit ihrem Einsatz bei Protesten der Klimaaktivisten der Letzten Generation in Schutz genommen. Diese handelten »bislang stets verhältnismäßig, konsequent und korrekt«, sagte er am Freitag in Mannheim.