Polizeihund stellt Einbrecher in Bankfiliale

Ein Polizeihund hat einen mutmaßlichen Einbrecher in einer Bankfiliale in Altbach (Kreis Esslingen) gestellt. Der 23 Jahre alte Mann kam in Untersuchungshaft, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Die Polizei war in der Nacht zum Dienstag durch den Einbruchsalarm der Bank alarmiert worden. Der mutmaßliche Täter versteckte sich im Inneren des Gebäudes, wo ihn der Diensthund entdeckte.