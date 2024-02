Aktuell Land

Polizeihund schnappt bei mutmaßlichem Einbrecher zu

Ein Polizeihund hat in Herrenberg (Kreis Böblingen) einen mutmaßlichen Einbrecher gebissen, weil sich dieser nicht ergeben wollte. Insgesamt ertappte die Polizei fünf Männer in einem Wohnhaus auf frischer Tat, wie die Beamten am Donnerstag mitteilten. Vier Tatverdächtige im Alter von 21, 23, 34 und 36 Jahren hätten sich mit erhobenen Händen ergeben, nachdem die Polizei das Haus betreten habe.