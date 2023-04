Aktuell Land

Polizeihund beißt Mann in Ravensburg

Ein Polizeihund hat in Ravensburg einen Mann in die Wade gebissen. Wie die Polizei mitteilte, hatte sich der Mann in der Nacht zum Sonntag zuvor anderen Menschen gegenüber aggressiv verhalten. Demnach lief der 22-Jährige immer wieder wild gestikulierend auf eine Gruppe von Menschen zu. Zuvor soll es eine Streitigkeit zwischen dem Mann und der Gruppe gegeben haben.