Aktuell Land

Polizeieinsatz mutmaßlich wegen Mann mit Schusswaffe

Im Zentrum von Friesenheim im Ortenaukreis hat es am Dienstag einen größeren Polizeieinsatz mit Hubschrauber gegeben. Verletzt wurde niemand. Polizeiangaben zufolge sollen zwei Schüler auf dem Nachhauseweg von einem Mann beleidigt worden sein. Der Unbekannte soll eine Schusswaffe mit sich geführt haben. Die Schüler kontaktierten daraufhin die Polizei. In der Folge wurde ein 56 Jahre alter Mann vorläufig festgenommen. Unter welchen Umständen und wie genau die Ermittler auf ihn gekommen waren, wollte eine Polizeisprecherin zunächst nicht angeben. Ob der Verdächtige tatsächlich in den Vorfall verwickelt war und welche Rolle er möglicherweise spielte, müsse nun ermittelt werden. Auch zu der mutmaßlichen Schusswaffe machte die Sprecherin zunächst keine Angaben.