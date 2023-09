Aktuell Land

Polizeibeamte in Tübingen verletzt: 32-Jähriger festgenommen

Ein 32-Jähriger ist in Tübingen unter anderem wegen mutmaßlicher gefährlicher Körperverletzung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte festgenommen worden. Wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Donnerstag mitteilten, soll der Mann am Mittwochnachmittag auf einem Parkplatz drei Passanten beleidigt, bedroht und mit einem Fahrradschloss nach ihnen geschlagen haben. Dabei wurde niemand verletzt.