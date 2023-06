Aktuell Land

Polizei vermutet nach Feuer in Strandbar Brandstiftung

Eine Strandbar in Mannheim ist in Brand geraten - die Polizei geht nach eigenen Angaben von Brandstiftung aus. Menschen seien dabei in der Nacht zu Sonntag nicht verletzt worden. Die Strandbar nahe dem Neckar sei zu dem Zeitpunkt geschlossen gewesen. Der Schaden betrage rund 50 000 Euro, hieß es. Das Feuer hatte schnell auf die Fassade übergegriffen, konnte aber rasch gelöscht werden.