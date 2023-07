Aktuell Land

Polizei-Umbaupläne: Personalrat »vor den Kopf gestoßen«

Wegen der Polizeiaffäre hat Innenminister Thomas Strobl weitreichende Reformen angekündigt - nun läuft der Örtliche Personalrat im Innenministerium Sturm dagegen. In einem Schreiben an den CDU-Politiker, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, kritisiert das Gremium, dass es vorab weder einbezogen noch informiert gewesen sei. Die »erheblichen Umstrukturierungsmaßnahmen und Organisationsänderungen« hätten sie »überrascht und vor den Kopf gestoßen«, kritisieren die Belegschaftsvertreter in dem internen Schreiben.